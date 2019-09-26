Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

Водитель внедорожника столкнулся с фурой утром в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Niva погиб после столкновения с грузовиком на 434 км ФАД Р-21 "Кола".

В 8.35 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП в Прионежском районе на 434 км. автодороги "Кола".







Фото: ГИБДД Карелии

31-летний водитель Chevrolet Niva, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении большегрузному автомобилю Scania, который двигался в сторону п. Шуя.







Фото: ГИБДД Карелии

Водитель внедорожника погиб на месте аварии до прибытия скорой медицинской помощи.







Фото: ГИБДД Карелии

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.



Фото: ГИБДД Карелии