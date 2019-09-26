Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

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Водитель внедорожника столкнулся с фурой утром в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Niva погиб после столкновения с грузовиком на 434 км ФАД Р-21 "Кола".
В 8.35 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП в Прионежском районе на 434 км. автодороги "Кола".
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