Появились подробности пожара со смертельным исходом в Прионежском районе Карелии

К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем.

В паблике противопожарной обороны Прионежского района появились фото пожара, произошедшего накануне в СНТ «Виктория» Прионежского района, недалеко от станции Деревянка.

На момент прибытия пожарных дачный дом был уже полностью охвачен огнем.

Спасатели ликвидировали пожар, но к этому времени один человек — хозяин дома — погиб, а второй получил ожоги тела и головы 2 и 3 степени.

Напомним, страшный пожар унес человеческую жизнь в Прионежском районе ранним утром 8 октября.