Появились подробности столкновения «Нивы» и тягача на трассе в Карелии

В пятницу, 10 февраля, в Сегежском районе Карелии произошла дорожная авария с участием MAN TGX.

В минувшую пятницу, 10 февраля, в 12.20 на 737 километре автодороги «Кола» в Сегежском районе произошло ДТП.



По уточненным данным Госавтоинспекции Карелии, 65-летний водитель «Нивы» при обгоне врезался в тягач МAN TGX с полуприцепом.



Водитель автомобиля ВАЗ травмирован. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.