Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где погибли два человека

Мужчина и женщина стали жертвами аварии в Пряжинском районе республики, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности смертельного ДТП недалеко от поселка Пряжа, произошедшего утром 6 ноября.
По предварительной информации, около 9.50 утра автомобиль Zotye выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик КАМАЗ. Трагедия произошла на 376 километре федеральной трассы «Кола».
В результате аварии погибли два человека: 46-летний водитель и женщина — пассажир легкового автомобиля.
Также травмы получил водитель КАМАЗА, его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, страшная авария на трассе "Кола" под подсеоком Пряжа произошла утром 6 ноября. Легковой автомобиль был полностью искорежен. Позже прокуратура начала проверку данного ДТП.
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