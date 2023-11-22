Появились подробности страшной аварии на трассе в Карелии

Авария со смертельным исходом в Сегежском районе Карелии произошла в результате обгона.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, авария со смертельным исходом на трассе в Карелии с участием трех автомобилей произошла в результате обгона.

Напомним, ДТП произошло в четверг, 23 ноября, около 15.40 на трассе «Кола», около Сегежи. Там на 696 километре федеральной автодороги столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса.

Водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, молодой человек 2001 года рождения, житель Санкт-Петербурга, пошел на обгон фуры на разрешенном для обгона участке дороги. Однако водитель не учел дорожной обстановки, не успел перестроиться в свою полосу и столкнулся с другим микроавтобусом Fiat Ducato.

На переднем пассажирском сиденье находился отец молодого человека, тоже житель Северной столицы.

Помимо них в микроавтобусе были еще четверо пассажиров. В пресс-службе МВД Карелии отметили, что ни водитель, ни пассажиры «Пежо» не были пристегнуты.

В результате столкновения фуры и двух микроавтобусов погибли 4 человека. Двое — отец и сын из Санкт-Петербурга — получили травмы. Они в тяжелом состоянии находятся в больнице. Оба после столкновения вылетели через лобовое стекло.

Водитель фуры и водитель другого микроавтобуса не пострадали, рассказали в полиции.



Как установили в Госавтоинспекции Карелии, водитель Peugeot Boxer не убедился в безопасности обгона грузового автомобиля Volvo с прицепом. Во время маневра его автомобиль занесло, микроавтобус налетел на силовое ограждение с левой стороны. После удара автомобиль откинуло на правую полосу, где он столкнулся с Fiat Ducato, который, уходя от столкновения с Peugeot Boxer, выехал на встречную полосу. В результате большегруз столкнулся с Peugeot в попутном направлении, а Fiat съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП травмы получили водитель и пассажир Peugeot, ещё 4 пассажира погибли. Также получили травмы 2 пассажира Fiat.

По факту ДТП в Сегежском районе было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Личности погибших пассажиров устанавливаются, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Прокуратура района контролирует установление обстоятельств и устранение последствий аварии.