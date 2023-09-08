Появились подробности страшной аварии на въезде в Карелию

Грузовик протаранил автомобили на трассе А-121 «Сортавала» на выезде из Ленинградской области в Карелию 9 сентября, о чем мы сообщали ранее.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на прокуратуру Ленинградской области, по предварительной информации водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с четырьмя машинами, которые стояли на КПП на границе с Карелией.

Результатом стало возгорание. Судя по кадрам, сгорели две легковые и кабина грузового автомобиля.

Информация о пострадавших уточняется. 47news со ссылкой на дорожную полицию пишет, что предварительно известно о двух погибших.