Появились подробности трагедии со снегоходом на Янисъярви

Глава Сортавальского округа рассказал, кто провалился под лед.

Глава Сортавальского округа Сергей Крупин сообщил на своей личной странице в соцсети, что под лед провалился житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения. Спасатели до сих пор не нашли его. Поиски на озере Янисъярви продолжаются.

«Будьте осторожны! Не выходите, не выезжайте на лед!», — предупредил местных жителей и гостей республики Сергей Крупин.

По его словам, двое мужчин выехали на лед озера Янисъярви ночью. После того, как снегоход провалился под лед, спасателям удалось найти и спасти одного человека. А второго мужчину, к сожалению, не нашли.

Ранее писали о том, что 26 января cнегоход ушел под лед на озере Янисъярви. В этот момент за ним двигались еще семь снегоходов. Водолазная группа выехала на поиски пропавшего мужчины, которого до сих пор не нашли.