Появились подробности захоронения воинов в Олонецком районе

Останки солдат были найдены в ходе поисковой экспедиции Союзом поисковых отрядов Карелии.
Подробности захоронения бойцов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в селе Видлица сообщили власти Олонецкого района.
«Вечный покой обрели ефрейтор Матаков Алексей Иванович, 1922 года рождения, красноармеец Павлушев Николай Семёнович, 1914 года рождения, и 17 неизвестных бойцов, павших при защите Родины», — написали в официальном паблике Олонецкого района.
Останки солдат были найдены в ходе поисковой экспедиции в рамках проекта «Фронтовыми дорогами Карелии». Проект реализует Союз поисковых отрядов Карелии, уточнили в источнике.
Поминовение усопших воинов совершил отец Виктор, настоятель Храма Святого Георгия Победоносца.
Ранее мы писали о захоронении 19 воинов в Олонецком районе Карелии.
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