Появились подробности захоронения воинов в Олонецком районе

Останки солдат были найдены в ходе поисковой экспедиции Союзом поисковых отрядов Карелии.

Подробности захоронения бойцов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в селе Видлица сообщили власти Олонецкого района.



«Вечный покой обрели ефрейтор Матаков Алексей Иванович, 1922 года рождения, красноармеец Павлушев Николай Семёнович, 1914 года рождения, и 17 неизвестных бойцов, павших при защите Родины», — написали в официальном паблике Олонецкого района.



Останки солдат были найдены в ходе поисковой экспедиции в рамках проекта «Фронтовыми дорогами Карелии». Проект реализует Союз поисковых отрядов Карелии, уточнили в источнике.

Поминовение усопших воинов совершил отец Виктор, настоятель Храма Святого Георгия Победоносца.

Ранее мы писали о захоронении 19 воинов в Олонецком районе Карелии.