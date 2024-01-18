Появились подробности жесткого ДТП на трассе в Карелии, где пострадали два человека

ДТП произошло 18 января в Пряжинском районе Карелии.

Подробности дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в четверг, 18 января, в 16.20 в Пряжинском районе около поселка Святозеро на 351 километре федеральной трассы «Кола».

По предварительной информации, водитель автомобиля ВИС при обгоне столкнулся со встречным автомобилем Opel Astra.

Водители обоих автомобилей с полученными в ДТП травмами были доставлены в больницу.

Проводится проверка.

Напомним, спасателей привлекали для ликвидации последствий ДТП.