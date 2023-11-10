Появились подробности жесткого ДТП на улице «Правды», потребовавшего помощи пожарных

Пенсионер за рулем иномарки не уступил дорогу другому авто и травмировал женщину-водителя.
Подробности дорожной аварии на улице «Правды» рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло в пятницу, 10 ноября, в 20.35 на перекрестке улицы «Правды» и набережной Гюллинга. Там 59-летний водитель автомобиля Subaru при повороте налево со второстепенной не уступил дорогу и столкнулся c автомобилем Chevrolet Captiva, который ехал по главной.
В результате дорожной аварии травмы получила 32-летняя водитель Chevrolet, ей было назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, на месте происшествия работали 11 спасателей трех пожарных частей.
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