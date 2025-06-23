Появились подробности жёсткого ДТП с мотоциклом в Петрозаводске

В аварии на Перевалке пострадал юный мотоциклист.

Подробности аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля, произошедшего в Петрозаводске 23 июня, сообщили в Госавтоинспекции города.

Жёсткое ДТП произошло в 19.27 в районе дома № 80 по улице Перевалочной. Там 19 - летний водитель мотоцикла DAF при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество автомобилю Ford Focus, который двигался по главной дороге. Травмы получил мотоциклист.

Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Пархоменко и Перевалочная. Мотоциклист был госпитализирован, но без серьезных травм.