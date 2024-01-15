Появились подробности жесткого ДТП с самосвалом и микроавтобусом на севере Карелии

ДТП произошло 15 января в Беломорском районе Карелии.

Подробности дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в понедельник, 15 января, в 12.25 в Беломорском районе на 844 километре федеральной автодороги. Водитель грузового автомобиля Volvo FM ехал в сторону Мурманска и при обгоне столкнулся со встречным микроавтобусом Volkswagen Transporter. После удара грузовик вылетел в кювет.

В результате ДТП травмы получил 39-летний водитель микроавтобуса.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, кемские пожарные осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторы, посыпали пролитое машинное масло песком и оттащили разбитый микроавтобус с дорожного полотна на обочину.