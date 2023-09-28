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Появились подробности жестокого избиения курьера службы доставки еды в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:44, 03 Октября 2023
фото: © Freepik

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Появились подробности нападения на курьера «Яндекс еды» в одном из сетевых магазинов карельской столицы.

Подробности жестокого избиения курьера «Яндекс еды» в сетевом магазине на Древлянке рассказали в паблике «Моя Древлянка | Сообщество жителей».

Как рассказал приятель пострадавшего, на конфликт юноша не нарывался и старался не отвечать на вопросы пьяного незнакомца уточнили в соцсети.

«Началось всё с того, что нападавший начал шутить, мол „что у тебя в сумке?“ и что он уже очень долго ждёт свою пиццу. Товарищ старался никак не реагировать, видя нетрезвое состояние спрашивающего. В это время в магазин зашел ещё один курьер и мой товарищ сказал „вот, ещё одна пицца пришла“, что вызвало агрессивную реакцию со стороны нападавшего и он с вопросом „ты что, со мной порамсить хочешь?“ нанес удар», — пояснил друг потерпевшего.

В паблике также сообщили, что молодого человека готовят к операции из-за сложного перелома лицевой кости.

Было написано заявление в полицию, к пострадавшему приходил участковый, который опросил его и взял контакты свидетелей, написали в соцсети.

Ранее мы уже сообщали о том, что в Петрозаводске был жестоко избит курьер службы доставки еды. Он получил тяжелые травмы.

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