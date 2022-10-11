Появились разъяснения о доплатах к пенсиям

Пенсионеры, которые ухаживают за больными родственниками, могут получить ежемесячные доплаты к пенсиям.

Об этом сообщила PRIMPRESS, юрист Ирина Сивакова.

Размер выплаты составляет 2401 рубль в месяц. С декабря ее оформят всем, кто подаст заявление до конца ноября. Рассчитывать на нее могут, в том числе, и работающие пенсионеры.

По словам Сиваковой, практика в судах показывает, что иждивенцем пенсионера могут признать даже того человека, у которого есть свой доход. При этом необходимо подтвердить, что помощь от пенсионера для такого родственника является основной.