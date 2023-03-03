Появились разъяснения, что произойдет с ноутбуком при постоянном подключении к сети питания

При соблюдении ряда условий постоянное подключение ноутбука к электросети не сможет нанести особого вреда современной технике.

Так в беседе с «Лентой.ру» оценил последствия заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магоме Шамиль Магомедов.

По его словам, ноутбук не может «перезарядиться», то есть, как только заряд аккумулятора достигает 100 процентов, зарядка останавливается автоматически.

Магомедов отметил, что гарантом безопасности для любой техники является использование оригинального зарядного устройства в надежной электросети.

«„Серые“ зарядные устройства могут не справиться со скачком напряжения, привести к перегреву техники или даже ее поломке. Неисправности на любом участке электросети также могут стать причиной серьезных проблем для зарядного устройства, в том числе не стоит исключать и вероятность пожара», — заявил он.

Также аналитик сообщил, что иногда в Интернете можно встретить советы по извлечению батареи ноутбука на период длительного использования при подключении к электросети.

«Я бы рекомендовал относиться к такой практике с осторожностью. Во многих современных ноутбуках батарею в принципе нельзя достать без использования определенного инструмента, и попытки разобрать устройство гарантированно приведут к его поломке», — убежден Магомедов.

В случаях когда батарея съемная, требуется обязательно ознакомиться с инструкцией производителя. Некоторые фирмы действительно дают такие рекомендации, но обычно речь идет об устаревших моделях ноутбуков, уточнил он.

Кроме того, не имеет практического смысла специально разряжать аккумулятор ноутбука до нуля. Полная разрядка, наоборот, негативно влияет на батарею, минимальный предел 10-20 процентов, считает эксперт.