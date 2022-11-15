Появились разъяснения, как в Карелии выполнят поручение Путина повысить зарплаты бюджетникам

Выполнение поручения президента РФ Владимира Путина повысить зарплаты бюджетникам в январе будет зависеть от рекомендаций министерства труда России.

Такие разъяснения дали в правительстве Карелии в ответ на вопрос депутата парламента Михаила Уханова.

«Президент сказал четко, прежде всего, обращаясь к главам регионов России, что необходимо повысить с января заработную плату работников бюджетной сферы с учетом инфляции 2022 года», — сказал Уханов на заседании комитета по бюджету.

Из разъяснений, которые были даны депутатам, следует, что в проекте бюджета Карелии на 2023 год деньги на эти цели пока не предусмотрены. Власти республики ждут рекомендаций Минтруда России, которые появятся в начале января.

Как сообщают «Ведомости», в конце ноября во время совещания с правительством президент России поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года.

Он обратил внимание на то, что сейчас только 10 регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на 100%». Он напомнил, что для регионов допустимо отклонение от целевых показателей на 5%. Те субъекты Российской Федерации, которые нуждаются в помощи, должны будут получить дополнительные финансы.