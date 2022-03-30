Появились разъяснения, кто обязан сбивать сосульки с частных балконов в Карелии

Юридическую ответственность за очистку от снега и наледи балконов частных квартир несут управляющие компании.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» заявил председатель Госкомитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

«Ответственность де-юре идет на те управляющие компании, которые наняты на работу, а де-факто собственник (жильцы — прим. ред.) тоже должен смотреть за тем, что у него образовалось наверху. И решать вопрос с управляющей компанией, чтобы они приняли решение сбить эти сосульки. Та управляющая компания, которая не хочет работать правильно, будет искать возможности, как ей не делать…», — пояснил Темнышев.