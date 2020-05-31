Появились разъяснения, куда обращаться за выплатами тем, кто помогает пенсионерам на самоизоляции

Волонтеры, взявшие на временное проживание пожилых граждан, инвалидов, детей-сирот, будут получать выплаты через Пенсионный фонд.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Реализацию выплат планируется организовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг.

За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

О размере выплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".