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Появились разъяснения, куда обращаться за выплатами тем, кто помогает пенсионерам на самоизоляции

Новости. Общество
09:28, 01 Июня 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Волонтеры, взявшие на временное проживание пожилых граждан, инвалидов, детей-сирот, будут получать выплаты через Пенсионный фонд.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Реализацию выплат планируется организовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг.

За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

О размере выплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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