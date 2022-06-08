«Свечку» на месте сгоревшего 100-летнего дома в центре Петрозаводске построить нельзя, заявила архитектор

Участок на месте пострадавшего от пожара здания 1913 года постройки в центре Петрозаводске нельзя передать под жилую застройку.

Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказала специалист по охране объектов историко-культурного наследия, известный архитектор Елена Ициксон.

«Я понимаю тревогу окрестных жителей, которые по периметру живут, что кто-нибудь купит и сделает там что-нибудь такое, как за „Детским миром“. Такие вещи делать нельзя. Посередине кварталов в такой классицистической схеме никогда здания не должны быть выше окружающих его домов», — считает Елена Ициксон.

Как сообщалось ранее, пожар, произошедший 28 июня в Петрозаводске, серьезно повредил старинный дом, расположенный внутри дворовой территории на улице Кирова.

Какую он имеет ценность, и какая его ждет судьба, читайте в статье «Не культурное наследие, но лакомый кусок».