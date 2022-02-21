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Появились разъяснения, почему покупку авто с пробегом лучше отложить на полгода

Новости. Общество
09:00, 22 Февраля 2022
фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»

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Владельцы и перекупщики подержанных автомобилей пытаются их продать по верхней границе рынка, поэтому эксперты советуют отложить покупку авто с пробегом как минимум на полгода.

Об этом они рассказали изданию «Газета.Ru». 

«Если автомобиль действительно в хорошем состоянии, владельцы откладывают его продажу из-за проблем с покупкой нового. С моей точки зрения, во второй половине года, начиная с третьего квартала, ситуация должна стабилизироваться», — объяснил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По его словам, сейчас в его компании подбор автомобиля занимает в два-три раза больше времени, чем до дефицита. Кроме того, год назад в ценовом сегменте от 1,5 млн рублей можно было приобрести автомобиль примерно на два года новее, чем сейчас.

С Шелковым согласен директор департамента продаж машин с пробегом группы компаний «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. По его прогнозам, замедление роста цен на подержанные авто возможно в 3 квартале 2022 года. Варианты в хорошем состоянии в возрасте 1-3 лет сейчас на рынке практически отсутствуют, заявил он.

«В первой половине 2022 года цены на автомобили с пробегом продолжат расти из-за нехватки выставленных на продажу моделей с небольшим сроком эксплуатации — до 3 лет. Увеличение стоимости этих автомобилей, вероятно, не будет превышать темпов 2021 года», — объяснил «Газете.Ru» замгендиректора по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» Владислав Хайновский.

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