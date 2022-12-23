Появились разъяснения, почему живая новогодняя елка опасна для домашних животных

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков посоветовал опрыскивать живую елку средством против клещей.

В разговоре с «Лентой.ру» специалист сообщил, что в практике бывают случаи, когда в начале января хозяева обращаются в ветеринарные клиники, потому что у домашнего питомца вялость и температура. В процессе выясняется, что животный болен пироплазмозом, который разносят клещи.

«Живые елки, которые ставят к новогодней ночи дома, отогреваются, а с ними отогреваются клещи, зимующие на дереве. Такое происходит редко, но может быть. И мы всегда это имеем в виду, когда вдруг в начале января у питомца поднимается температура. Поэтому, наверное, лучше ставить искусственную елку. Если очень хочется живую, то необходимо елку обработать специальным средством против клещей», — сообщил Цыпленков.