Появились разъяснения, зачем Петрозаводску нужны для застройки окрестные леса

Окончательный вариант Генплана Петрозаводска объясняет, почему незаконные земельные участки нельзя было вернуть обратно в лесной фонд.

В начале июня Петросовет поставил точку в многолетней истории с внесением изменений в Генеральный план Петрозаводска. Работа над ними началась еще в 2017 году после того, как Верховный суд России нашел в Генплане множество нарушений. Выяснилось, что 59 кварталов лесного фонда были незаконно включены в границы Петрозаводска. К этому времени в указанных кварталах власти города выделили около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам, и еще около 350 участков — юридическим. Там было возведено несколько районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, построены торговые и промышленные объекты.

Администрации Петрозаводске приостановила выдачу разрешений на строительство на спорных участках, но заверила, что судебное решение не приведет к признанию незаконной всей застройки. Руководство города решило ее узаконить путем внесения новых изменений в Генеральный план.

Перед разработчиком документа — федеральным проектным институтом «Союздорпроект» — была поставлена задача обосновать, почему уже выделенные участки нельзя вернуть обратно в лесной фонд, а заодно предусмотреть дополнительные территории для застройки. В итоге в границы Петрозаводска за счет земель лесного фонда включили земельные участки на площади 2, 9 тыс. гектар.

Общий смысл этих обоснований заключается в том, что городу надо расширяться, а без земель лесного фонда это невозможно.

«Все аспекты социально-экономического развития города, обуславливающие его устойчивое развитие, предусматривающие создание благоприятного хозяйственного климата и условий для продвижения высоких стандартов качества жизни могут быть реализованы при условии сохранения в границах г. Петрозаводска земельных участков, исключенных Определением Верховного Суда», — сказано в текстовой части Генплана.

Подробности читайте в статье «Хотите строить? Идите лесом!».