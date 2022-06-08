Появились рекомендации лучших моделей купальников для каждого типа фигуры

Модный редактор Индия Яффе перечислила модели купальников, которые лучше всего подходят для разных типов фигуры.

Как сообщает Lenta.ru, рекомендации публикует издание Popsugar.

По словам стилистки, для фигуры «груша» лучше всего подойдут купальные изделия с высокой линией талии. Такие фасоны, как и модели с перекрестным запахом, отлично замаскируют живот, поясняет эксперт.

Обладательницам маленькой груди специалистка предлагает присмотреться к топам-бандо и вариантам с драпировкой и массивными декоративными деталями.

Для большого бюста Яффе советует подбирать бикини с широкими бретельками, а также формованными чашками или косточками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку. Кроме того, девушкам с такими формами следует избегать оборок на лифе.

В числе лучших плавательных костюмов для спортивного телосложения оказались слитные купальники с глубоким декольте, боковым вырезом и с яркими принтами.