Появились видео страшного пожара в Петрозаводске, где погиб человек

Очевидцы выложили в сеть видеозаписи страшного пожара в карельской столице.
Пожар на Перевалке в карельской столице очевидцы сняли на видеокамеру и выложили в сеть.
Видеозаписи появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Напомним, сильный пожар произошел вечером в четверг, 28 декабря в доме № 22 по улице Архипова в Петрозаводске.
Возгорание произошло в квартире на последнем, пятом этаже.
Как стало известно «Столице на Онего», на пепелище брандмейстеры обнаружили тело человека.
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