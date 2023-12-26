Появились видео страшного пожара в Петрозаводске, где погиб человек

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВК

Очевидцы выложили в сеть видеозаписи страшного пожара в карельской столице.

Пожар на Перевалке в карельской столице очевидцы сняли на видеокамеру и выложили в сеть.

Видеозаписи появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Напомним, сильный пожар произошел вечером в четверг, 28 декабря в доме № 22 по улице Архипова в Петрозаводске.

Возгорание произошло в квартире на последнем, пятом этаже.

Как стало известно «Столице на Онего», на пепелище брандмейстеры обнаружили тело человека.