Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Карелии

В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на понедельник, 26 января.

Завтра, 26 января, в течение суток диаметр гололедно-изморозевых отложений в Карелии составит 11-25 мм, говорится в экстренном предупреждении Гидрометцентра республики об ухудшении походных условий.

— Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Беломорский, Кемский, Костомукшский, Муезерский и Сегежский муниципальные округа, а также Калевальский и Лоухский муниципальные районы, — сообщают в учреждении.

При этом на дорогах региона также сохранится гололедица. В большинстве районов ожидается юго-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит -10, -15°С, местами до -18°С, днем прогнозируется до -9, -14°С.

В Петрозаводске днем пройдет небольшой снег, столбики термометров ночью опустятся до -13,-15°С, днем до -12,-14°С. Атмосферное давление будет падать.

