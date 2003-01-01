РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Левша»: своевременный посыл или двусмысленный фарс?
23 января, 18:30 Статьи
Тема недели
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20 Статьи
Личное мнение
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
Новости

Беременные россиянки смогут бесплатно сдавать тест на синдром Дауна у плода

00:15

Два арбитра из Карелии примут участие в судействе матчей FIFA

23:50

Больше 20 человек погибли в ДТП с грузовиками на дорогах Карелии

22:55

В Беломорске простятся с погибшим на СВО Константином Анфаловым

20:31

Карельских студентов поздравили с Татьяниным днем

19:28

Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Карелии

18:17

Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии

16:37

Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии

15:51

В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла

14:56

Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе

13:25

Человек пострадал в массовом ДТП в Прионежском районе

12:38

Первый православный храм освятили в Березовке

11:50

Уровень годовой инфляции в Карелии стал самым низким за последние пять лет

09:43

В России изменились правила предоставления выписок из госреестра транспортных средств

09:01

58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести

08:05

В Петрозаводске срочно требуются доноры с редкой группой крови

08:01
Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Карелии
25 января, 18:17 Погода
Поделиться

В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на понедельник, 26 января.

фото: © Людмила Корвякова/Столица на Онего

Завтра, 26 января, в течение суток диаметр гололедно-изморозевых отложений в Карелии составит 11-25 мм, говорится в экстренном предупреждении Гидрометцентра республики об ухудшении походных условий.

— Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Беломорский, Кемский, Костомукшский, Муезерский и Сегежский муниципальные округа, а также Калевальский и Лоухский муниципальные районы, — сообщают в учреждении.

При этом на дорогах региона также сохранится гололедица. В большинстве районов ожидается юго-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит -10, -15°С, местами до -18°С, днем прогнозируется до -9, -14°С.

В Петрозаводске днем пройдет небольшой снег, столбики термометров ночью опустятся до -13,-15°С, днем до -12,-14°С. Атмосферное давление будет падать.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Карелии в конце января.

 

Обсудить (0) в ленту
Два арбитра из Карелии примут участие в судействе матчей FIFA
25 января, 23:50 Спорт
Больше 20 человек погибли в ДТП с грузовиками на дорогах Карелии
25 января, 22:55 Дорожная хроника
Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии
25 января, 16:37 Происшествия
Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе
25 января, 13:25 Происшествия
Геннадий Сараев
уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Высокий уровень тревожности и низкая адаптивная способность
О поколении Альфа и его болевых точках

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение