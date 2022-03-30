Появилось фото полыхающего многоквартирного дома на севере Карелии (ФОТО)

В Лоухском районе дотла сгорел многоквартирный деревянный дом.

Как сообщили в паблике Пожарной охраны Лоухского района, 25 апреля 2022 года в 23.35 вечера пожарные подразделения поселков Лоухи и Чупа ликвидировали пожар в деревянном многоквартирном доме на улице Гористой в поселке Тэдино.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил всем одноэтажное здание. В доме обрушилась кровля, а общая площадь пожара составила 560 кв. метров. При этом воду пришлось подвозить из ближайшего водоема.

В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина происшествия.