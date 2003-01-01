Реклама на сайте
Появилось новое видео последствий групповой аварии на Красной в Петрозаводске
Сегодня 11:50 Дорожная хроника
Поделиться

25-летний водитель, разбивший в выходные три машины, отказался от освидетельствования.

фото: © «Столица на Онего»

«Столице на Онего» стали известны новые подробности ночной аварии в Петрозаводске. Напомним, ночью 5 октября 2025 года 25-летний водитель, будучи за рулем автомобиля Volvo, врезался в припаркованные машины Hyundai Solaris и Geelу на перекрестке улиц Герцена и Красная. В МВД уточнили, что виновник аварии имел признаки опьянения, но от медосвидетельствования отказался. Сначала его задержали, но после отпустили. В отношении него был составлен протокол по части 1 по статьи 12.26 КоАП РФ, по нему водителю грозит лишение прав на срок до 2 лет.

В нашем распоряжении также оказалось видео последствий устроенной им аварии. Добавим, что молодой водитель старательно избегал попадания на камеры. Кроме того, предусмотрительно снял номера со своего автомобиля.

По нашим данным, виновник аварии намерен добровольно возместить ущерб всем, чьи машины пострадали.

Ранее мы рассказывали, что 18-летний водитель без прав разбил припаркованные авто в Петрозаводске.

Николай Филатов
доктор географических наук
Не все озера реагируют на потепление климата одинаково
О том, почему резко обмелели карельские озера и реки

подробнее

