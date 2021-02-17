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Появилось объяснение еженедельного роста цен на бензин в Петрозаводске

Новости. Общество
10:58, 18 Февраля 2021
фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Рост цен на бензин и дизельное топливо в Петрозаводске, который происходит каждую неделю, объясняется повышением налогов для нефтедобывающих компаний.

Это следует из результатов анализа динамики цен, подготовленного Отделением Северо-Западного главного управления Банка России Национальным банком по Республике Карелия.

"В связи с повышением с января 2021 года ставок акциза и налога на добычу полезных ископаемых увеличились темпы прироста цен на моторное топливо", - говорится в сообщении Нацбанка.

Ранее Карелиястат представил результаты мониторинга потребительских цен за период с 9 по 15 февраля.

На сколько в Петрозаводске подорожали бензин и дизтопливо, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-02-18 11:37:43
Использовать нефть (нефтепродукты) в качестве топлива равносильно использовать для этих целей ассигнации (ден. знаки) говорил в бытность свою Д. М. Менделеев. XXI век зелёной энергетики. А в деревне Гадюкино всё,как всегда с опозданием на 300 лет.
Не святой
2021-02-18 11:32:20
В декабре теперь, наш любимый дедушка , объяснит что и как, пообещает что нибудь, и всё устаканится....мы привыкли, ничего страшного...
Горожанин
2021-02-18 11:22:01
Растут не только цены, но и темпы прироста цен! Система идет "в разнос"?
User
2021-02-18 11:09:21
Ну ладно, хоть не ростом цен на автомобили объяснили. Т.е. налоги для нефтедобывающих компаний каждую неделю повышаются? :) И нефть ни фига не дешевеет? (вопросы риторические).
кир
2021-02-18 11:32:43
Усер, чего ноешь? Получил халявную работу сторожа и ничего не делаешь. А жаловаться на систему хочется. Жалуйся маме своей, а нам не надо.
Гость
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