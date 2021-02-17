Появилось объяснение еженедельного роста цен на бензин в Петрозаводске

Рост цен на бензин и дизельное топливо в Петрозаводске, который происходит каждую неделю, объясняется повышением налогов для нефтедобывающих компаний.

Это следует из результатов анализа динамики цен, подготовленного Отделением Северо-Западного главного управления Банка России Национальным банком по Республике Карелия.

"В связи с повышением с января 2021 года ставок акциза и налога на добычу полезных ископаемых увеличились темпы прироста цен на моторное топливо", - говорится в сообщении Нацбанка.

Ранее Карелиястат представил результаты мониторинга потребительских цен за период с 9 по 15 февраля.

На сколько в Петрозаводске подорожали бензин и дизтопливо, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".