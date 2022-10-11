Появилось объяснение, почему до сих пор не выполнен план передать гору Воттоваара под госохрану

Работа по созданию особо охраняемой природной территории в окрестностях горы Воттоваара в Карелии пока не завершена.

Этот вопрос поднимался сегодня на заседании комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента республики.

По словам представителя Минприроды Карелии, для создания охраняемой природной территории проводится работа по формированию земельных участков, и эта процедура требует времени. Только после формирования участков власти смогут выделить деньги на реализацию плана по сохранению Воттоваары. В проект бюджета на 2023 год эти суммы не предусмотрены.

Ранее в правительстве Карелии обсуждалась идея передать территорию Воттоваары под управление государственного республиканского учреждения «Дирекции особо охраняемых природных территорий». Предполагалось, что Дирекция возьмет под охрану гору и прилегающую территорию, проведет там благоустройство и будет следить за поведением туристов. Позже появилась идея передать Воттоваару в федеральное ведение.