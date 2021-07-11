Появилось предложение установить арт-объект в память о тетушке Эмме, которая 50 лет «починяла» обувь в центре Петрозаводска

Легендарная тетушка Эмма ремонтировала обувь в будочке на углу проспекта Ленина и улицы Антикайнена, у Пединститута.

На сайте интернет-журнала «Лицей» опубликовано предложение установить в Петрозаводске арт-объект на месте ларька, где тетя Эмма ремонтировала обувь. Многие помнят эту чудесную женщину.

«Это моя тетушка Эмма Амалия Князевна Бархо, ассирийка. Пятьдесят с лишком лет просидела в будочке, починяла обувь», - написал шоумен Петрозаводска Дмитрий Каприелов.

Напомним, в советские времена на углу проспекта Ленина и улицы Антикайнена стояла маленькая стеклянная будочка, в которой сидела легендарная тетушка Эмма. Она ремонтировала обувь, буквально спасая всех от внезапно настигшей катастрофы. Каблуки ломались – и только тетушка Эмма могла вернуть туфельки бедных студенток к жизни за копейки и в считанные минуты. Казалось, что ее будочка открыта всегда. Улыбчивая, добрая тетя Эмма, мастер – золотые руки, легенда Петрозаводска.