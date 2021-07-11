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Появилось предложение установить арт-объект в память о тетушке Эмме, которая 50 лет «починяла» обувь в центре Петрозаводска

Новости. Общество
08:20, 12 Июля 2021
фото: со страницы Дмитрие Каприелова/https://vk.com/id6944381

Легендарная тетушка Эмма ремонтировала обувь в будочке на углу проспекта Ленина и улицы Антикайнена, у Пединститута.

На сайте интернет-журнала «Лицей» опубликовано предложение установить в Петрозаводске арт-объект на месте ларька, где тетя Эмма ремонтировала обувь. Многие помнят эту чудесную женщину.

«Это моя тетушка Эмма Амалия Князевна Бархо, ассирийка. Пятьдесят с лишком лет просидела в будочке, починяла обувь», - написал шоумен Петрозаводска Дмитрий Каприелов.

Напомним, в советские времена на углу проспекта Ленина и улицы Антикайнена стояла маленькая стеклянная будочка, в которой сидела легендарная тетушка Эмма. Она ремонтировала обувь, буквально спасая всех от внезапно настигшей катастрофы. Каблуки ломались – и только тетушка Эмма могла вернуть туфельки бедных студенток к жизни за копейки и в считанные минуты. Казалось, что ее будочка открыта всегда. Улыбчивая, добрая тетя Эмма, мастер – золотые руки, легенда Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-12 10:02:54
Обычная жизнь трудолюбивого человека теперь кажется подвигом. Дожили.
Лана Текучева
2021-07-12 10:02:38
Славная женщина! Доводилось и мне итальянские туфельки ремонтировать в 80-ых. Светлая ей память. Не лучше ли могилу ее облагородить? :)
нетюлень
2021-07-12 09:52:11
Помню славную тётушку. Дважды меня выручала. Хорошая идея.
наташка
2021-07-12 09:39:20
Работать некому -все шоумены
Juniper59
2021-07-12 10:12:19
наташка, ну да. На одной здешней антрепризе сколько клоунов занято, даже с карманным критиком.
нетюлень
2021-07-12 09:51:25
наташка, ты-то работаешь двумя кварталами выше, и не руками!
Студент бывший
2021-07-12 09:10:38
Помним,помним её! Не раз выручала,хотя тогда не было разных современных приспособлений и инструментов, наш "первый предприниматель"..... Очень хорошо ,что напомнили...о национальности тогда мы и не думали....просто хороший трудолюбивый человек!
Juniper59
2021-07-12 08:40:35
Помню.
Наблюдать за её работой было завораживающим зрелищем.
Гость
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