Появилось видео аварии, в которой лесовоз сбил женщину в Петрозаводске (ВИДЕО)

Грузовик сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей 30 октября на Лесном проспекте в Петрозаводске.

На кадрах видно, как лесовоз, не успев затормозить перед пешеходным переходу, сбивает идущего по нему человека.

Напомним, в воскресенье, 30 октября, лесовоз сбил женщину на пешеходном переходе на Лесном проспекте, вблизи перекрестка с улицей Хейкконена. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.