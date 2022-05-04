Появилось видео ДТП, где молодой человек на самокате сбил пенсионерку в Петрозаводске

В столице Карелии разыскивают самокатчика, скрывшегося с места происшествия.
Напомним, 9 мая в 12.55 на улице Чапаева молодой человек на самокате сбил пешехода, находившегося на тротуаре. В результате ДТП пешеход, 1950 года рождения, получила травмы и бала госпитализирована.
Водителя разыскивает Госавтоинспекция Петрозаводска.
Как пишет ДТП ПТЗ, электросамокат двигался по тротуару улицы Чапаева вниз. В районе остановочного комплекса водитель самоката наехал на женщину. После столкновения водитель самоката продолжил движение.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
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