Появилось видео ДТП с участием пенсионера на Mazda в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В пятницу, 23 июня, на перекрестке Ленина-Кирова не поделили дорогу две иномарки.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовали видео ДТП в центре республиканской столицы.
Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, дорожная авария произошла 23 июня в 23.31 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова.
Автомобиль Mazda, которым управлял 87-летний водитель, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.
В результате аварии травмы получил 59-летний пассажир автомобиля Mazda. Ему назначили амбулаторное лечение.
Момент дорожной аварии попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
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