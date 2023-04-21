Появилось видео ДТП с участием пенсионера на Mazda в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В пятницу, 23 июня, на перекрестке Ленина-Кирова не поделили дорогу две иномарки.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовали видео ДТП в центре республиканской столицы.



Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, дорожная авария произошла 23 июня в 23.31 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова.

Автомобиль Mazda, которым управлял 87-летний водитель, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате аварии травмы получил 59-летний пассажир автомобиля Mazda. Ему назначили амбулаторное лечение.



Момент дорожной аварии попал в объектив камеры компании «Ситилинк».