Появилось видео ДТП в Петрозаводске, где под колеса грузового фургона попал ребенок (ВИДЕО)

Мальчик выбежал на проезжую часть непосредственно перед автомобилем.

На паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео инцидента, произошедшего 14 апреля. Момент наезда на ребенка попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Фургон «Газель» в это время поворачивал с улицы Луначарского на улицу Промышленная. Ребенок успел отскочить от автомобиля, избежав, таким образом, более серьезных последствий.

Напомним, ДТП произошло в 15.15 в Петрозаводске. Под колеса фургона попал 7-летний мальчик. Ребенок получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение.