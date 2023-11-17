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Появилось видео, как нелегалы пересекают российско-финляндскую границу в Карелии

Новости. Общество
22:10, 19 Ноября 2023
фото: Скриншот из видео / "Столица на Онего"

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Нелегалы на велосипедах пытаются прорваться в Евросоюз через пункт пропуска в районе Костомукши.

В пункте пропуска «Люття — Вартиус» в районе города Костомукша на севере Карелии нелегалы на велосипедах пытаются прорваться на территорию Финляндии, несмотря на запрет.

Видео инцидента появилось в «Столице на Онего». Видно, как несколько человек на велосипедах и с сумками пересекают границу, подъезжая к финская пограничникам. Те, в свою очередь, пытаются не пустить незваных гостей.

В какой-то момент за спинами пограничников закрывается шлагбаум. Все происходит в районе 17.00 вечера в воскресенье, 19 ноября.

Напомним, в субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, пункт пропуска «Вартиус» закрывался раньше обычного из-за наплыва нелегальных мигрантов.

При этом погранпереход в районе Костомукши остался крупнейшим пунктом пропуска в Карелии после закрытия в ночь с пятницы на субботу перехода в Вяртсиля.

Ранее сегодня, 19 ноября, состоялись переговоры финских и российских пограничников относительно судьбы беженцев.

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