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Новости. Криминал
13:10, 11 Ноября 2019

Появилось видео, как подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ Соколов выбрасывает в Мойку останки девушки

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На кадрах видно, что профессора едва не застиг врасплох случайный прохожий.

В распоряжении 78.ru оказались кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как в ночь на 9 ноября преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку мешки, в которых, предположительно, находятся останки убитой им девушки.

На кадрах видно, что Соколова едва не застиг врасплох случайный прохожий. Профессор выждал, пока очевидец уйдёт, и только потом выбросил свой груз в воду, после чего скрылся. Спустя несколько минут доцент вернулся с двумя новыми пакетами и незамедлительно отправил их в Мойку, а затем некоторое время наблюдал, как они тонут.

Накануне в Петербурге по подозрению в убийстве своей студентки, 24-летней Анастасии, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки. Мужчина рассказал следователям, что встречался с ней, они сильно поругались, и в состоянии аффекта он убил свою возлюбленную. После того, как осознал, что произошло, решил избавиться от тела.

Ранее сообщалось, что сам подозреваемый в убийстве Соколов сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

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