Появилось видео, как погибший под завалами СКК сварщик из Карелии работал без страховки

29-летний житель села Деревянное работал на крыше, а не в безопасной люльке, после "рационализаторской" рекомендации с земли.

Как пишет "Фонтанка", подготовка к разборке комплекса "Петербургский" была далека от идеала. Об этом свидетельствуют переговоры рабочих. Подрядчики не имели точных расчетов и плана, способы отсоединения кровли от основной части здания менялись на ходу. Не последнюю роль сыграла спешка.

Идея демонтажа сводилась к тому, чтобы отсоединить металлические ванты, на которых держалась крыша, от внешнего бетонного кольца СКК. Этих вант 112, на работу подрядили три пары высотников.

Первую пару составили 29-летний Матвей К. и его 26-летний друг детства Александр Б. Оба родом из карельского села Деревянное. Матвей – профессиональный сварщик. Александр – мастер по поиску подработки, навыками работы на высоте и со сваркой не обладает.

Люльку с рабочими поднимал телескопический кран – грузовой автомобиль с длинной стрелой. Машинист крана работал вслепую. Он не видел люльку, поднятую на крышу. Его ориентировали высотники по рации

На каске Матвея "Фонтанка" установила камеру. Она снимала и записывала переговоры высотников с землей.

Уже при подъеме люльки стало понятно, кто в паре профи-исполнитель, а кто – "менеджер". Матвей в основном молчал. Александн пытался заглушить стресс болтовней, перескакивая с темы на тему.

"Как тут высоко! Я пол-Питера вижу! – восхищался он и тут же спрашивал напарника: Это стоит восьми рублей в день? По-моему, мало".

Очевидно, Александр имел в виду, что им пообещали восемь тысяч рублей за день.

Основные команды при погрузке-разгрузке – "вира" (поднимать) и "майна" (опускать). Их знал только Матвей. Ему приходилось общаться со штабом на земле и крановщиком и орудовать газосварочным резаком.

Напомним, 31 января при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8. Под завалами комплекса погиб молодой сварщик из села Деревянное в Карелии.