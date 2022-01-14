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Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО) 10
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Появилось видео начала пожара в рейсовом автобусе в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:33, 15 Января 2022
фото: Кадр из видео

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За минуту до пожара на площади Гагарина рядом с автобусом бегали дети.

Напомним, в пятницу, 14 января, на площади Гагарина, возле здания железнодорожного вокзала Петрозаводска загорелся автобус. Огонь охватил весь салон автобуса.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС, сгорел рейсовый автобус на 45 мест, ходивший по пригородному маршруту Петрозаводск — Бесовец — Виданы.

Камера компании «Ситилинк» запечатлела, как начался пожар. В 19.27 рядом с автобусом появилось несколько детей. Один из мальчиков подбежал к маршруте и пытался открыть дверь. Читатели «Столицы на Онего», приславшие видео, предполагают, что ребенок мог что-то кинуть в автобус, если окно там было приоткрыто. Дети быстро убежали с парковки, а автобус буквально через минуту начал дымиться.

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Комментарии

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Эндшпиль
2022-01-15 10:43:30
Дети виноваты, то что у вас объект повышенной опасности вы ....дети, да дети. Когда дяди поглощают чебуреки с лосятинкой под очень вкусно...канеш дети, кто ж есчо. Вы наверное только зп способны получать, чебуреки стряпать и стихи сплетать.
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