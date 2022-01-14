Появилось видео начала пожара в рейсовом автобусе в Петрозаводске

За минуту до пожара на площади Гагарина рядом с автобусом бегали дети.

Напомним, в пятницу, 14 января, на площади Гагарина, возле здания железнодорожного вокзала Петрозаводска загорелся автобус. Огонь охватил весь салон автобуса.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС, сгорел рейсовый автобус на 45 мест, ходивший по пригородному маршруту Петрозаводск — Бесовец — Виданы.

Камера компании «Ситилинк» запечатлела, как начался пожар. В 19.27 рядом с автобусом появилось несколько детей. Один из мальчиков подбежал к маршруте и пытался открыть дверь. Читатели «Столицы на Онего», приславшие видео, предполагают, что ребенок мог что-то кинуть в автобус, если окно там было приоткрыто. Дети быстро убежали с парковки, а автобус буквально через минуту начал дымиться.