Появилось видео наезда на юную девушку в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Машина на полном ходу сбила ее прямо на пешеходном переходе.

Видео жесткой аварии в центре Петрозаводска появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». На улице Красная автомобиль сбил 18-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Напомним, авария произошла в четверг, 16 февраля. В районе дома № 28 по улице Красная 39-летняя автоледи за рулем автомобиля Skoda Fabia сбила 18-летню девушку.

Пострадавшей было назначено лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.