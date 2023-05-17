Появилось видео ночного ДТП в центре Петрозаводска, где в грудь был ранен водитель (ВИДЕО)

В сети опубликовано видео с дорожной аварией на улице Пушкинская в карельской столице.

На портале «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили видеоролик с ДТП на улице Пушкинской в столице Карелии.



Напомним, ранее в Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности аварии, произошедшей в ночь на 24 мая.

В районе дома №1 по улице Пушкинской автомобиль Toyota врезался в дорожное ограждение. Травмы получили 50-летний водитель и его 35-летний пассажир. Авария произошла приблизительно в 03.50 ночи.

Ранее глава Минздрава Карелии сообщил о пострадавших в этой аварии. Пассажира доставили в БСМП с сотрясением головного мозга. Травма водителя оказалась серьезнее — проникающий в грудную клетку металлический предмет.