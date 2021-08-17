Появилось видео погони за юным мотоциклистом, упавшим с питбайка на набережной Петрозаводска

Инспекторы ГИБДД преследовали 17-летнего водителя питбайка без прав от площади Ленина до набережной столицы Карелии.

ДТП ПТЗ опубликовал видео полицейской гонки за мотоциклистом-нарушителем по центру Петрозаводска. Она началась на площади Ленина и завершилась на Онежской набережной. Опасные маневры гонщика попали в объектив камеры компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Напомним, Госавтоинспекция Петрозаводска сообщала об инциденте, который произошел 17 августа в 16.55. На площади Ленина внимание автопатруля привлек водитель питбайка Wels RT 125, двигающийся в сторону улицы Энгельса. Перед пересечением с проспектом Ленина инспектор ДПС обратился к водителю с помощью громкоговорящего устройства с требованием остановиться. Но гонщик продолжил движение, нарушая правила дорожного движения. На набережной нарушитель не справился с управлением и рухнул вместе с мотоциклом на проезжую часть.

Гонщику, 17-летнему водителю без прав, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Наказание ждет и родителей нарушителя.