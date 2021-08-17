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Появилось видео погони за юным мотоциклистом, упавшим с питбайка на набережной Петрозаводска

Новости. Происшествия
07:15, 19 Августа 2021
фото: Кадр из видео

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Инспекторы ГИБДД преследовали 17-летнего водителя питбайка без прав от площади Ленина до набережной столицы Карелии.

ДТП ПТЗ опубликовал видео полицейской гонки за мотоциклистом-нарушителем по центру Петрозаводска. Она началась на площади Ленина и завершилась на Онежской набережной. Опасные маневры гонщика попали в объектив камеры компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Напомним, Госавтоинспекция Петрозаводска сообщала об инциденте, который произошел 17 августа в 16.55. На площади Ленина внимание автопатруля привлек водитель питбайка Wels RT 125, двигающийся в сторону улицы Энгельса. Перед пересечением с проспектом Ленина инспектор ДПС обратился к водителю с помощью громкоговорящего устройства с требованием остановиться. Но гонщик продолжил движение, нарушая правила дорожного движения. На набережной  нарушитель не справился с управлением и рухнул вместе с мотоциклом на проезжую часть.

Гонщику, 17-летнему водителю без прав, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Наказание ждет и родителей нарушителя.

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Комментарии

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VladPTZ
2021-08-19 08:20:01
Зачем ДПС из -за 15 т штрафа провоцируют создание аварийных ситуаций при погоне. Могут людей сбить, детей и ради чего? Паренек наверно не понял за какой мотоцикл сел если удирал по асфальту, при должных навыков, на бездорожье, тропах и знания местности, он на таком мотоцикле был бы не до сигаем для легкового авто.
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