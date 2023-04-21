Появилось видео последствий смертельного ДТП на востоке Карелии (ВИДЕО)

Ранним утром 22 июня водитель отечественной легковушки погиб в Пудожском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В Госавтоинспекции Карелии опубликовали видео последствий смертельного ДТП в Пудожском районе.
Напомним, 22 июня, около 06.00, на пятом километре подъезда к поселку Рагнукса произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка перевернулась.
Автомобилист 1991 года рождения погиб на месте. Пассажирка «Жигулей» не пострадала, сообщили в дорожной полиции.
На месте происшествия работают сотрудники региональной Госавтоинспекции.
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