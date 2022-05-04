Появилось видео праздничного салюта в Петрозаводске, снятое с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

Салют на 9 мая в столице Карелии сняли с квадрокоптера.
В Петрозаводске прогремел праздничный салют, посвященный Дню Победы. Видео мероприятия, снятое с квадрокоптера, появилось в паблике «Живой Петрозаводск».
«А вот и видео с квадрокоптера сегодняшнего салюта», — поделились авторы ролика радостью с читателями.
Напомним, салют, посвященный 9 мая, в этом году, Салют в честь Дня Победы в Петрозаводске в этом году прогремел не там, где обычно.
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