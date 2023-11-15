Появилось видео с места аварии, где легковушка сбила машину скорой помощи

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фото: © Авто Карелия | Петрозаводск | Новости / ВК

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ДТП произошло утром в четверг, 16 ноября, в Петрозаводске.

ДТП произошло в четверг, 16 ноября, около 8.30 в карельской столице на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева. 

«Срочно. Скорая и авто на Куйбышева/Ленина!» — написали в в паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости».

Позже в группе появилось видео с места происшествия.

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