Появилось видео с места аварии, где легковушка сбила машину скорой помощи

ДТП произошло утром в четверг, 16 ноября, в Петрозаводске.
ДТП произошло в четверг, 16 ноября, около 8.30 в карельской столице на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева.
«Срочно. Скорая и авто на Куйбышева/Ленина!» — написали в в паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости».
Позже в группе появилось видео с места происшествия.
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