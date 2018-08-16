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Новости. Политика
21:30, 16 Августа 2018
фото: Иван Макеев/kp.ru

Появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая в минувшие выходные вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, отпраздновала свадьбу в элитном сербском ресторане в поселке Береговое близ Ялты.

Видео с мероприятия опубликовало издание Daily Storm, пишет Lenta.

По данным издания, на торжестве в ресторане "Балкан Гриль" присутствовали 35 человек, включая троих детей. Банкет, по сведениям Daily Storm, обошелся в 90 тысяч рублей.

"Почему молодожены остановили свой выбор именно на этом заведении — не ясно, но стоит отметить, что на одной из стен ресторана висит коллаж из множества фотографий российского президента Владимира Путина", — пишет издание.

По словам собственника и шеф-повара ресторана Ненада Марковича, гостей угощали блюдом "Старый гурман" и ягненком, жаренным на вертеле. "Невеста довольна, жених вроде тоже", — отметил он.

47-летний Иван Соловьев был старшим следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, после перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в России.

Поклонская воспитывает дочь от первого брака.

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