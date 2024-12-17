Появилось видео столкновения поездов рядом с Карелией

Авария на железной дороге произошла в Мурманской области.

В сети появилось видео аварии, произошедшей на станции Княжия в Кандалакшском районе Мурманской области.

Там столкнулись два состава — грузовой и двухэтажный пассажирский «Мурманск — Санкт-Петербург», следующий через Карелию. В результате один грузовой вагон перевернулся, а три пассажирских сошли с рельсов. Предварительной причиной мог быть поломка грузового состава.

В настоящий момент туда отправляются бригады медиков из Мурманской области и Карелии. Число пострадавших, по уточнённым данным, дошло до 14 человек.