Появилось видео страшного пожара в одном из районов Петрозаводска

Пламя полыхало в расселенном доме на улице Промышленной.
В сообществе «Криминальный Петрозаводск» выложили видео мощного пожара на Зареке. Огонь вспыхнул вечером 1 ноября. По свидетельствам очевидцев, на месте работали пожарные и скорая.
Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, пожар случился в доме по адресу: улица Промышленная, 16. Сам двухэтажный дом стоял полностью расселенным.
На момент приезда пожарных весь второй этаж здания был объят пламенем. Локализовали пожар спасатели к 19.07. Погибших и пострадавших не было.
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