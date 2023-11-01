Появилось видео страшного пожара в одном из районов Петрозаводска

Пламя полыхало в расселенном доме на улице Промышленной.

В сообществе «Криминальный Петрозаводск» выложили видео мощного пожара на Зареке. Огонь вспыхнул вечером 1 ноября. По свидетельствам очевидцев, на месте работали пожарные и скорая.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, пожар случился в доме по адресу: улица Промышленная, 16. Сам двухэтажный дом стоял полностью расселенным.

На момент приезда пожарных весь второй этаж здания был объят пламенем. Локализовали пожар спасатели к 19.07. Погибших и пострадавших не было.