Появилось видео задержания членов ОПГ, обманывавших пенсионеров в Петрозаводске

МВД Карелии обнародовало видео задержания членов организованной преступной группы, которые под видом работников водоканала заставляли пожилых людей покупать фильтры для воды.

Кадры оперативной съемки были показаны в эфире телепрограммы "Дежурная часть".

"Мошенники работали быстро, четко, нахрапом. Под видом работников водоканала они проникали в квартиры к пожилым людям и сообщали ложную информацию о работах по замене труб и установке дополнительного очистного оборудования, якобы проводимых администрацией города", - сообщается в сюжете.

Авторы программы также пообщались с одной из потерпевших.

Видео: YouTube/Vesti Karelia.