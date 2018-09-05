10:12, 05 Сентября 2018
Появилось видео задержания членов ОПГ, обманывавших пенсионеров в Петрозаводске
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МВД Карелии обнародовало видео задержания членов организованной преступной группы, которые под видом работников водоканала заставляли пожилых людей покупать фильтры для воды.
Кадры оперативной съемки были показаны в эфире телепрограммы "Дежурная часть".
"Мошенники работали быстро, четко, нахрапом. Под видом работников водоканала они проникали в квартиры к пожилым людям и сообщали ложную информацию о работах по замене труб и установке дополнительного очистного оборудования, якобы проводимых администрацией города", - сообщается в сюжете.
Авторы программы также пообщались с одной из потерпевших.
Видео: YouTube/Vesti Karelia.
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