Появилось видео жесткой аварии в центре Петрозаводска

ДТП на Первомайском проспекте попало на камеры видеонаблюдения.

Авария, произошедшая вчера, 13 сентября, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Железнодорожная, попала на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах заметно, что автомобили столкнулись, когда один из них двигался на достаточно большой скорости. Также видно, как был серьезно поврежден автомобиль Renault.

Напомним, ДТП на Первомайском проспекте произошло 13 сентября в 21.28. Две иномарки не поделили регулируемый перекресток. В результате аварии пострадала пассажирка одной из машин.