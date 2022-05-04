Появился прогноз, что будет с ценами на АЗС в ближайшие месяцы

Бензин и дизель в рознице дешевеют уже восемь недель подряд, и причин для разворота цен к росту сейчас нет.

Ою этом «Российской газете» сообщила старший аналитик ИГ «Петромаркет» Мария Арье.

В среднем по бензину снижение розничных цен небольшое — на 19 копеек, по дизельному топливу более значительное — на 50 копеек.

Причины снижения — в сокращении экспорта нефтепродуктов из России. Предложение на внутреннем рынке серьезно обогнало спрос. Нефтяные компании поставляли на европейский рынок половину всего произведенного в России дизеля, также за границу уходило до 10% всех объемов выпуска бензина. А сейчас экспорт на Запад затруднен. И здесь весьма показательна динамика цен на топливо в опте.

С конца февраля средние оптовые цены отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на бензин марки АИ-92 и АИ-95 опустились на 25% и 22%, соответственно. Это стало следствием образовавшегося на внутреннем рынке профицита — запасы автобензина на НПЗ и нефтебазах за последний месяц увеличились почти на 8%, превысив 2 млн тонн, отмечает Арье.

Цены на дизельное топливо в опте также снизились, хотя и не так значительно — на 5%. Но его предложение на внутреннем рынке выросло значительно сильнее, чем на бензин, поскольку на экспорт отправлялись большие объемы. Отсюда и сильное снижение цен в рознице.

Увеличение предложения топлива сейчас не сопровождается адекватным ростом внутреннего спроса, поясняет эксперт. Владельцы автомобилей сокращают их эксплуатацию по сравнению с тем, что могло считаться нормой в докризисные времена, в связи с падением реальных доходов или растущими рисками такого снижения в будущем.

По мнению Арье, на внутренний спрос также негативно влияют эмиграция, потеря работы, вынужденные «отпуска» или переход на удаленную работу. Кроме того, уровень эксплуатации личного транспорта снижается из-за опасений его владельцев, что при проведении технического обслуживания или ремонта автомобилей, они столкнутся с трудностями, обусловленными решением многих автомобильных брендов приостановить свою деятельность в России.

В результате предпосылок для роста розничных цен на автобензин сейчас нет, считает эксперт.