890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Рекордное число жителей Петрозаводска приняло участие в акции «Бессмертный полк»
09.05.2022 15:02
Выяснилось, чьи портреты несли депутаты парламента Карелии на акции «Бессмертный полк»
09.05.2022 16:47
Пассажирам поездов Санкт-Петербург - Петрозаводск дают почитать журнал со статьей о «петрозаводцах»
09.05.2022 10:41

Появился прогноз, что будет с ценами на АЗС в ближайшие месяцы

Новости. Общество
00:10, 10 Мая 2022
фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новости партнеров

Бензин и дизель в рознице дешевеют уже восемь недель подряд, и причин для разворота цен к росту сейчас нет.

Ою этом «Российской газете» сообщила старший аналитик ИГ «Петромаркет» Мария Арье.

В среднем по бензину снижение розничных цен небольшое — на 19 копеек, по дизельному топливу более значительное — на 50 копеек.

Причины снижения — в сокращении экспорта нефтепродуктов из России. Предложение на внутреннем рынке серьезно обогнало спрос. Нефтяные компании поставляли на европейский рынок половину всего произведенного в России дизеля, также за границу уходило до 10% всех объемов выпуска бензина. А сейчас экспорт на Запад затруднен. И здесь весьма показательна динамика цен на топливо в опте.

С конца февраля средние оптовые цены отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на бензин марки АИ-92 и АИ-95 опустились на 25% и 22%, соответственно. Это стало следствием образовавшегося на внутреннем рынке профицита — запасы автобензина на НПЗ и нефтебазах за последний месяц увеличились почти на 8%, превысив 2 млн тонн, отмечает Арье.

Цены на дизельное топливо в опте также снизились, хотя и не так значительно — на 5%. Но его предложение на внутреннем рынке выросло значительно сильнее, чем на бензин, поскольку на экспорт отправлялись большие объемы. Отсюда и сильное снижение цен в рознице.

Увеличение предложения топлива сейчас не сопровождается адекватным ростом внутреннего спроса, поясняет эксперт. Владельцы автомобилей сокращают их эксплуатацию по сравнению с тем, что могло считаться нормой в докризисные времена, в связи с падением реальных доходов или растущими рисками такого снижения в будущем.

По мнению Арье, на внутренний спрос также негативно влияют эмиграция, потеря работы, вынужденные «отпуска» или переход на удаленную работу. Кроме того, уровень эксплуатации личного транспорта снижается из-за опасений его владельцев, что при проведении технического обслуживания или ремонта автомобилей, они столкнутся с трудностями, обусловленными решением многих автомобильных брендов приостановить свою деятельность в России.

В результате предпосылок для роста розничных цен на автобензин сейчас нет, считает эксперт. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2022, 15:00
«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков попрощался со своим банком и заявил, что «забирает из страны» бренд Tinkoff
08.05.2022, 15:43
Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»
03.05.2022, 08:48
Сергей Маковецкий в Петрозаводске: «Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня»
04.05.2022, 12:49
Бывшую правительственную дачу в Карелии приватизируют в состоянии разрухи
05.05.2022, 15:14
Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая
05.05.2022, 11:03
Синоптики рассказали, каким будет май в Карелии

Аналитика

08.05.2022 08:33
Обществоведение
«Спасибо за Победу!»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поздравил с Днем Победы Василия Петровича Репникова – участника Великой Отечественной войны, который 15-летним мальчишкой убежал на фронт.
Продажа «автохлама» или коррупция?
06.05.2022 18:00
Везет с «Петровичем»
06.05.2022 17:23
Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая
05.05.2022 15:14
«Дискомфортная городская среда»
04.05.2022 14:26
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.